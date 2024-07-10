



Правозащитники: В ОАЭ массовое вынесение приговоров с пожизненным заключением

Активисты утверждают, что массовый судебный процесс над диссидентами в Объединенных Арабских Эмиратах, вызвавший широкую критику за рубежом, завершился приговором десятков человек к пожизненному заключению.



Human Rights Watch сообщает, что по меньшей мере 40 из более чем 80 обвиняемых получили пожизненные сроки. Четверо других получили более короткие сроки заключения. Компания не знает приговоров всех заключенных.



"Эти чрезмерно длинные приговоры являются насмешкой над правосудием и являются еще одним гвоздем в гроб зарождающегося гражданского общества ОАЭ", — говорит Джои Ши, исследователь, специализирующийся на ОАЭ для Human Rights Watch. "ОАЭ протащили десятки своих самых преданных правозащитников и членов гражданского общества через бесстыдно несправедливый суд, полный нарушений надлежащей правовой процедуры и обвинений в пытках".





