



Правительство пересматривает законопроект об иностранном финансировании НПО

Правительство взвешивает свой подход к предлагаемому закону, который значительно ограничит возможности израильских групп гражданского общества принимать пожертвования от иностранных правительств после того, как многочисленные союзники, включая США, Германию и Францию, выступили против законопроекта, говорится в отчете, опубликованном в четверг.



Министерство иностранных дел и канцелярия премьер-министра получили протесты против законопроекта от ключевых союзников, и премьер-министр Биньямин Нетаниягу лично обдумывает ответные действия, сообщил 13 каналу высокопоставленный дипломатический представитель.



Законопроект должен быть представлен Министерскому комитету Кнессета по законодательству высокого уровня в воскресенье, но официальные лица рассматривают возможность отсрочки законопроекта в свете возражений, говорится в сообщении.



Законопроект обуславливает, что любая некоммерческая группа, которая занимается общественной защитой за два года до или после получения пожертвования от иностранного правительства, потеряет свой статус государственного учреждения и больше не будет иметь права на налоговые льготы. Кроме того, эти некоммерческие организации будут облагаться 65-процентным подоходным налогом. Это позиционируется как борьба с левыми группами, которых правое правительство Нетаниягу считает противниками.



Германия больше всего возмущена этим законодательством и выразила свое неодобрение по нескольким каналам.



“Живые и беспрепятственные отношения между гражданскими обществами имеют важное значение в наших либеральных демократиях”, – сказал посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт.



Посольства Франции, Нидерландов, Бельгии, Ирландии, Норвегии и Швеции в Израиле также выразили обеспокоенность по поводу законодательства.



Законопроект, вероятно, нанесет ущерб способности правозащитных организаций работать в Израиле и на Западном берегу, поскольку многие из них полагаются на финансирование со стороны иностранных правительств.



Законопроект был разработан депутатом Кнессета Ариэлем Калнером от “Ликуд”. Правозащитные организации, такие как “Бецелем”, “Нарушая молчание” и “Новый израильский фонд”, уже давно стали мишенью израильского правого крыла и политического центра. Правые депутаты критикуют такие организации, подчеркивая их финансирование и утверждая, что оно представляет собой вмешательство во внутренние дела Израиля. Такой закон в Кнессете предлагался в прошлом, но из-за противодействия из-за рубежа так и не был одобрен.



Новая инициатива, похоже, имеет больше шансов стать законом, учитывая бескомпромиссный, выступающий за поселенцев состав коалиции Нетаниягу. Обязательство принять такой законопроект было включено в коалиционное соглашение, подписанное “Ликуд” с “Оцма Йегудит”.