



Постпред РФ в ООН призвал Украину и Запад "ждать плохих новостей"

На экстренном заседании Совбеза ООН относительно массированной атаки на Украину, совершенной Россией 29 декабря, постпред РФ Василий Небензя разразился угрозами.



Он призвал Украину и страны Запада в ближайшее время "ждать плохих новостей".



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"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско. Поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей. Причем независимо от того, будут ли в Вашингтоне и Брюсселе утверждены новые пакеты военной финансовой помощи, это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит", - разразился он угрозами.



По словам Небензи, о военной победе над Россией якобы не может быть и речи, а угрозу, "создаваемую странами НАТО", РФ "устранит".