



Посол Израиля в Канаде уйдет в отставку в знак протеста против правительства

Посол Израиля в Канаде Ронен Хоффман объявил в воскресенье, 22 января, что уйдет со своего поста в конце этого года из-за идеологических разногласий с правительством Биньямина Нетаниягу.



Хоффман был депутатом Кнессета от партии "Еш Атид" с 2013 по 2015 год.



"Для меня большая честь быть назначенным предыдущим премьер-министром представлять и служить Государству Израиль в качестве посла в Канаде более года назад. С переходом к новому правительству и другой политике в Израиле моя личная и профессиональная честность вынудили меня попросить сократить срок моего пребывания в должности и вернуться в Израиль этим летом", — написал Хоффман в сообщении в Twitter.



"Я буду продолжать служить Государству Израиль здесь, в Канаде, с той же страстью и удовольствием, пока мне не будет назначена замена. Я с нетерпением жду продолжения работы со всеми моими коллегами и друзьями", — добавил он.



I am honoured to have been appointed by previous Prime Minister @yairlapid to represent and serve the State of Israel as Ambassador to Canada over a year ago. pic.twitter.com/ehwtsNcOie — Dr. Ronen Hoffman (@ronenhoffman) January 22, 2023