Посол Израиля в Канаде уйдет в отставку в знак протеста против правительства
Посол Израиля в Канаде Ронен Хоффман объявил в воскресенье, 22 января, что уйдет со своего поста в конце этого года из-за идеологических разногласий с правительством Биньямина Нетаниягу.
Хоффман был депутатом Кнессета от партии "Еш Атид" с 2013 по 2015 год.
"Для меня большая честь быть назначенным предыдущим премьер-министром представлять и служить Государству Израиль в качестве посла в Канаде более года назад. С переходом к новому правительству и другой политике в Израиле моя личная и профессиональная честность вынудили меня попросить сократить срок моего пребывания в должности и вернуться в Израиль этим летом", — написал Хоффман в сообщении в Twitter.
"Я буду продолжать служить Государству Израиль здесь, в Канаде, с той же страстью и удовольствием, пока мне не будет назначена замена. Я с нетерпением жду продолжения работы со всеми моими коллегами и друзьями", — добавил он.
Положения о государственной службе Израиля требуют, чтобы все дипломаты воздерживались от публичного занятия политических позиций или любых личных политических заявлений.
Посол Израиля во Франции Яэль Герман, также бывший депутат от "Еш Атид", подала в отставку со своего поста в прошлом месяце в знак протеста против правительства Нетаньягу.