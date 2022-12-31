



Посол Израиля во Франции подала в отставку в знак протеста против правительства

Посол Израиля во Франции Яэль Герман, союзница Яира Лапида, отправила письмо новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором сообщает, что уходит со своего поста в Париже.



Герман также уведомила МИД о своем решении. Она отметила, что гордится тем, что представляет Израиль при уходящем правительстве, которое, по ее словам, было основано на “демократии, правах человека и верховенстве закона”.



Герман обвинила Нетаниягу и его новое правительство в нарушении принципов Декларации независимости Израиля и видении еврейского и демократического государства.



“К сожалению, в правительство, которое вы создали и возглавляете, входят представители партий, крайние позиции которых выражены в его директивах, в его политике и в заявлениях о законах – незаконных, на мой взгляд, законах, – которые оно намерено принять”, – заявила Герман и добавила, что не может “лгать себе и продолжать представлять политику, которая так радикально отличается от того, во что я верю”.



Герман, начавшая свою политическую карьеру в партии “Мерец”, прошла в Кнессет от партии “Еш Атид” Лапида в 2013 году и занимала пост министра здравоохранения с 2013 по 2014 год.



Лапид в качестве министра иностранных дел назначил Герман послом в 2021 году, что восприняли тогда с опасениями, потому что она не владела французским на уровне родного языка.