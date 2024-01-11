



Посол: из Газы не разрешили выехать 29 гражданам Украины из-за "связей" с ХАМАС

Силы безопасности Израиля и Египта не разрешили выехать из Газы 29 украинцам.



Соответствующее заявление в комментарии "Радио Свобода" предоставил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



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Он пояснил, что некоторые украинцы, подавшие списки на эвакуацию, сотрудничали с террористической организацией ХАМАС.



"Если быть откровенным, то желающие эвакуироваться есть, но возможности нет, поскольку из тех списков, которые мы подавали, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта. Нам отказали в выезде 29 гражданам из всего списка, который мы подавали", - отметил Корнийчук.



Уточняется, что в эвакуации было отказано мужчинам. Как отметил посол, причины могут заключаются в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц".



"Эти 29 граждан – это все мужчины, которые сотрудничали с ХАМАСом тем или иным образом", - пояснил он.

