В ЕС прилетели стратегические B-52 из США
Путин объявил о приостановлении участия России в ДСНВ. В США отреагировали практически молниеносно. В ЕС прилетели сразу 4 стратегических бомбардировщика B-52. Об этом сообщило Командование американских ВВС в Европе.
По имеющейся информации, 4 стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress вылетели из США и будут находиться на авиабазе Морон в Испании.
Welcome back Strikers! Two U.S. B-52s fly over Tallin, Estonia, demonstrating to our European Allies & partners our dedication & commitment to deterrence & defense of the Euro-Atlantic region. #BomberTaskForce #BTF #StrongerTogether #WeAreNATO @USEmbTallinn @Kaitsevagi https://t.co/PFtD7pjXQs— U.S. European Command (@US_EUCOM) February 24, 2023
Как отмечают в сообщении, в Европу их перебросили "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами в НАТО". Эти бомбардировщики способны транспортировать ядерное оружие. Их транспортировали с базы Минота, расположенной в Северной Дакоте.
Два стратегических бомбардировщика, прежде чем прибыть в Испанию, совершили трансатлантический полет. Они пролетели над Эстонией, ведь 24 февраля она отмечала День независимости. Полет совершали на низкой высоте над площадью в Таллинне. Таким образом воздушные суда приняли участие в параде в честь праздника.
“Миссии оперативных бомбардировочных групп – это обычные операции, проводимые во всем мире, чтобы продемонстрировать обязательства по обороне США, а также интеграцию с союзниками и партнерами”, – подчеркивает командование.
По имеющейся информации, стратегические бомбардировщики из США не будут просто находиться в Европе. Они будут участвовать в совместных учениях и операциях в регионе, к которым будут привлечены союзники и партнеры.
Решение Путина приостановить участие России в ДСНВ президент США Джо Байден считает большой ошибкой, что он подчеркнул во время своего визита в Варшаву. Американский лидер подчеркнул, что полномасштабное вторжение на территорию Украины стало испытанием не только Киева. Байден пообещал жесткую приверженность Вашингтона договору о взаимной обороне и защите нашего государства. По словам президента США, "аппетиты агрессора невозможно остановить, поэтому ему нужно противостоять".
Bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el cielo sobre la ciudad de Tallin, Estonia. pic.twitter.com/zeprlR3BIc— Realidad internacional (@realidad_int) February 24, 2023