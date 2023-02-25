



В ЕС прилетели стратегические B-52 из США

Путин объявил о приостановлении участия России в ДСНВ. В США отреагировали практически молниеносно. В ЕС прилетели сразу 4 стратегических бомбардировщика B-52. Об этом сообщило Командование американских ВВС в Европе.



Bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el cielo sobre la ciudad de Tallin, Estonia. pic.twitter.com/zeprlR3BIc — Realidad internacional (@realidad_int) February 24, 2023