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В ЕС прилетели стратегические B-52 из США
25.02.2023 08:39 Наталья Богинская

В ЕС прилетели стратегические B-52 из США

Путин объявил о приостановлении участия России в ДСНВ. В США отреагировали практически молниеносно. В ЕС прилетели сразу 4 стратегических бомбардировщика B-52. Об этом сообщило Командование американских ВВС в Европе.
 

По имеющейся информации, 4 стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress вылетели из США и будут находиться на авиабазе Морон в Испании.
Как отмечают в сообщении, в Европу их перебросили "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами в НАТО". Эти бомбардировщики способны транспортировать ядерное оружие. Их транспортировали с базы Минота, расположенной в Северной Дакоте.

Два стратегических бомбардировщика, прежде чем прибыть в Испанию, совершили трансатлантический полет. Они пролетели над Эстонией, ведь 24 февраля она отмечала День независимости. Полет совершали на низкой высоте над площадью в Таллинне. Таким образом воздушные суда приняли участие в параде в честь праздника. 

“Миссии оперативных бомбардировочных групп – это обычные операции, проводимые во всем мире, чтобы продемонстрировать обязательства по обороне США, а также интеграцию с союзниками и партнерами”, – подчеркивает командование.

По имеющейся информации, стратегические бомбардировщики из США не будут просто находиться в Европе. Они будут участвовать в совместных учениях и операциях в регионе, к которым будут привлечены союзники и партнеры.
  Решение Путина приостановить участие России в ДСНВ президент США Джо Байден считает большой ошибкой, что он подчеркнул во время своего визита в Варшаву. Американский лидер подчеркнул, что полномасштабное вторжение на территорию Украины стало испытанием не только Киева. Байден пообещал жесткую приверженность Вашингтона договору о взаимной обороне и защите нашего государства. По словам президента США, "аппетиты агрессора невозможно остановить, поэтому ему нужно противостоять".

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