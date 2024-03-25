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Посла РФ в Польше вызвали "на ковер", а он не явился
25.03.2024 22:30 Алина Груднева

Посла РФ в Польше вызвали "на ковер", а он не явился

Российский посол в Польше Сергей Андреев не явился в министерство иностранных дел, где ему должны были сделать выговор из-за ракеты россиян, проникшей в воздушное пространство страны во время массированного обстрела Украины. 

По данным Sky News, об этом сообщил заместитель главы МИД Польши.

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По его словам, Варшава собиралась вручить Андрееву ноту протеста, а тот проигнорировал вызов.

В Польше заверили, что Россия так или иначе получит ноту. В МИД найдут другой способ ее передать.

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