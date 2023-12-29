



Польский генерал: РФ сознательно обстреливает Украину у нашей границы

Россия ведет сознательный обстрел украинской территории, граничащей с Польшей.



Такое мнение выразил польский генерал, член Совета безопасности и обороны Польши при президенте Роман Полко.



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"Российская сторона сознательно проводит операции или обстреливает Украину у границы с Польшей. Это безусловно провокационные действия, направленные на то, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это важно", - говорит он.



Таким образом, генерал прокомментировал вторжение в воздушное пространство Польши неопознанного объекта во время массированного ракетного обстрела Украины. Из-за этого инцидента президент Польши Аджей Дуда созвал экстренное заседание.