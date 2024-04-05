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Польша заявила, что Израиль извинился за убийство гуманитарного работника в Газе
05.04.2024 14:50 MIGnews.com

Польша заявила, что Израиль извинился за убийство гуманитарного работника в Газе

Польша заявила, что посол Израиля принес извинения после того, как на этой неделе в результате израильского удара погиб польский сотрудник гуманитарной организации в Газе, успокоив дипломатический скандал, разгоревшийся между двумя странами.

Дамиан Соболь, волонтер из юго-восточной Польши, был среди семи человек, работавших в организации знаменитого шеф-повара Хосе Андреса World Central Kitchen, которые погибли в результате удара в Газе в понедельник.

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"Я передал послу ноту протеста. Посол извинился за это событие, которое не имеет прецедента в истории цивилизованного мира", - заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Израильский посол Яков Ливне не будет выслан из Польши, добавил Сежна.

Он добавил, что Польша потребовала, чтобы польская прокуратура приняла участие в расследовании в Израиле и чтобы были приняты дисциплинарные меры в отношении солдат, ответственных за инцидент.

"Полученная нами информация пока неудовлетворительна, но мы рассматриваем эту встречу как смену тона", - добавляет Сежна.
 

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