



Польша, Латвия и Литва ждут провокаций со стороны Беларуси

Польша, Латвия и Литва опасаются провокаций со стороны Москвы и Минска.



По данным издания "Голос Америки", лидеры этих стран провели экстренную встречу в районе, граничащем с Калининградской областью и Беларусью.



"Россия и Беларусь усиливают давление на границы, увеличивая количество провокаций. Мы должны понимать, что количество этих провокаций будет расти", – предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



А тем временем, Латвия и Литва начали перебрасывать свои войска к границе с Беларусью. Более того, Вильнюс решил закрыть два КПП.



"Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции – сокращение их количества с шести до четырех», – сообщил вице-министр внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс.

