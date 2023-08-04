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Польша, Латвия и Литва ждут провокаций со стороны Беларуси
04.08.2023 16:39 Алина Груднева

Польша, Латвия и Литва ждут провокаций со стороны Беларуси

Польша, Латвия и Литва опасаются провокаций со стороны Москвы и Минска.

По данным издания "Голос Америки", лидеры этих стран провели экстренную встречу в районе, граничащем с Калининградской областью и Беларусью.

"Россия и Беларусь усиливают давление на границы, увеличивая количество провокаций. Мы должны понимать, что количество этих провокаций будет расти", – предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

А тем временем, Латвия и Литва начали перебрасывать свои войска к границе с Беларусью. Более того, Вильнюс решил закрыть два КПП.

"Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции – сокращение их количества с шести до четырех», – сообщил вице-министр внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс.
 

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