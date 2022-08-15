



Политолог: Путину терять нечего

Российский учёный-политический географ, кандидат географических наук и политолог Дмитрий Орешкин дал интервью Наталье Влащенко, в ходе которого рассказал, что российский президент Владимир Путин затеял игру с крайне опасными вещами в войне РФ против Украины.



Орешкин считает, что Путину уже нечего терять, поэтому он из последних сил пытается создать образ правителя, которого должны бояться во всем мире.



"Путину терять нечего: "он страшный, и его должны бояться". Он начинает бряцать ядерным оружием, он начинает играть с ядерной электростанцией. Он уничтожает пленных, при этом обвиняя Украину. Но он понимает, что и гроша ломаного эти обвинения не стоят, и все в мире понимают, что на самом деле происходит", – отметил политолог в интервью.



Он также подчеркнул, что методы российских солдат не ограничиваются одними лишь запугиваниями - они убивают военнопленных с целью скрыть зверства, о которых после освобождения могут рассказать украинские защитники.



"При этом понятно, для чего он это делает. С одной стороны, чтобы запугать украинских защитников, а с другой – чтобы они не могли, освободившись, дать показания о том, что там происходило. Думаю, что и раненых там пытаются дожать", – сказал Орешкин.



Политолог отметил, что европейским странам не понять агрессивную политику Путина.



"Есть конвенция, но Путин плевал на конвенцию. А что тут удивительного? Он плевал на Будапештский меморандум, по которому на Россию возложена ответственность за соблюдение границ Украины. Это трудно европейцам понять, но в системе приоритетов Путина – "крутой пацан": пальцы веером, сопли пузырем, разойтись всем и испугаться", – подчеркнул политолог.