



Politico: Поддержка Израиля снижается из-за продолжающейся войны в Газе

Издание Politico опубликовало материал, в котором показало результаты опроса Quinnipiac относительно двух масштабных войн - это война в Украине и война в Израиле.



Так, по результатам исследования, оказалось, что поддержка Израиля в США падает из-за третьего месяца ведения мощной огневой атаки в Газе. Армию обороны Израиля обвиняют в непропорциональном ответе гражданскому населению.



Поддержка Украины остается попрежнему устойчивой, хотя среди республиканцев наметилось охлаждение интереса к этой войне.



“Хотя военные усилия Израиля по-прежнему получают полную поддержку со стороны Республиканской партии, очевидно, что избиратели-республиканцы теряют терпение в поддержке Украины”, - заявил аналитик университетских опросов Тим Маллой.



Только 45% избирателей заявляют о поддержке предоставления Израилю дополнительной военной помощи, так в прошлом месяце поддержка составляла 54%.



В общем картина показывает, что республиканцы поддерживают военную помощь Израилю, а избиратели также отвечают, что поддержка Израиля соответствует интересам США. Но также опрос показал, что 58% демократов и 48% независимых респондентов против военной помощи Израилю из-за продолжающегося конфликта в Газе. 60% латиноамериканцев и 56% афроамериканцев также против поддержки Израиля.



Вцелом симпатии к Израилю упали до 49% по сравнению с 54% в ноябре. Опрошенные также разделились во мнениях относительно адекватности ответа Израиля Газе на атаку 7 октября.



С тех пор как ХАМАС начал эти атаки, США стали одним из главных союзников Израиля в международном сообществе, оказывая ему словесную и военную поддержку в его стремлении уничтожить поддерживаемую Ираном группировку боевиков в Газе. Но эта позиция вызвала негативную реакцию со стороны американцев арабского происхождения и прогрессистов внутри страны, а также других стран, которые призвали к прекращению огня и осудили Израиль за его поведение в войне. Рост числа жертв среди гражданского населения вызвал обвинения в том, что Армия обороны Израиля намеренно наносит удары по больницам, школам и другим гражданским объектам. Стоит отметить, что в статье Politico нет информации о том, что ХАМАС располагает огневые точки и тоннели, а также штабы и склады с оружием и цеха по производству взрывчатки именно в перечисленных гражданских объектах.

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Между тем, 55% избирателей говорят, что поддерживают помощь Украине, поскольку она отражает вторжение России, даже несмотря на то, что военные усилия застопорились, а зима ограничивает прогресс на поле боя. Но межпартийный разрыв огромен: 77% демократов и 51% независимых респондентов поддерживают увеличение военной помощи Украине, в то время как 51% республиканцев выступают против этого. Это происходит на фоне попыток Конгресса заключить компромиссное соглашение, которое позволило бы предоставить Украине помощь и обеспечить большее финансирование пограничной безопасности.



Выборка Quinnipiac: 1647 самоидентифицированных зарегистрированных избирателей по всей стране в период с 14 по 18 декабря. Его погрешность составляет 2,4 процентных пункта. Опрос был проведен в среду, 20 декабря.



