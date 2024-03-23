Новости » Политика
Пойманные “террористы” не похожи на фото, опубликованные вчера ФСБ
23.03.2024 13:25 MIGnews.com

Пойманные “террористы” не похожи на фото, опубликованные вчера ФСБ

ГУР Украины прокомментировало поимку и допрос так называемых "террористов".

“Эти заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное русское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии лишние”, - сказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

А вот и фото людей, которых ФСБ очень активно искала вчера.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы