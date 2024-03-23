



Пойманные “террористы” не похожи на фото, опубликованные вчера ФСБ

ГУР Украины прокомментировало поимку и допрос так называемых "террористов".



“Эти заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное русское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии лишние”, - сказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов.



А вот и фото людей, которых ФСБ очень активно искала вчера.





