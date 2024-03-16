



Подальше от СССР - президент Казахстана намерен изменить герб страны

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев высказался о возможности обновления государственного герба страны и предложил рассмотреть соответствующий вопрос о новом виде символики.



Это заявление Токаев сделал во время заседания Национального курултая.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В своем сообщении в Телеграм, он отметил, что флаг и гимн соответствует духу страны. А вот в гербе есть слишком много от советской эпохи.



"В отношении Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана", - написал Токаев.





