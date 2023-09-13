Почему украинским политикам опасно открывать декларации
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Александр Новиков заявил, что открывать сейчас декларации небезопасно.
"Есть риски, что враг может вычислить, где проживают родственники чиновников на временно оккупированных территориях, ведь реестр имущества в свободном доступе", - отметил глава НАПК.
Также по словам Новикова, Агентство поддерживает предложения президента Владимира Зеленского и выполнит решение парламента по этому поводу.