



Почему украинским политикам опасно открывать декларации

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Александр Новиков заявил, что открывать сейчас декларации небезопасно.



"Есть риски, что враг может вычислить, где проживают родственники чиновников на временно оккупированных территориях, ведь реестр имущества в свободном доступе", - отметил глава НАПК.



Также по словам Новикова, Агентство поддерживает предложения президента Владимира Зеленского и выполнит решение парламента по этому поводу.





