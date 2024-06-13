



Писториус: Германия передаст Украине четверть своих запасов Patriot

Германия передаст Украине, с учетом третьей системы противовоздушной обороны Patriot, которая уже в скором времени будет доставлена, четверть собственного запаса этих зенитных ракетных систем. Об этом сообщил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус во время заседания "Рамштайн".



"Мы передадим Украине третью систему Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - заявил министр.



Писториус также добавил, что Германия обеспечивает обучение для украинских бойцов в управлении этими ЗРК, а также передает Украине ракеты к ним. Еще 68 ракет, которые удалось приобрести усилиями ряда стран, будут поставлены в ближайшие дни и недели.



По словам министра, сейчас партнеры также изучают возможности по увеличению производства Patriot, впрочем, проблема заключается в том, что для этого нужно время.



Отвечая на вопрос о дальнобойных ракетах Taurus, Писториус заявил, что "об этом все уже сказано".



Стоит напомнить, что на фоне массированных ударов России по территории Украины, вопрос усиления ПВО стал еще более острым. Сейчас Германия уже передала нашей стране две системы Patriot и анонсировала еще одну передачу батареи в апреле.