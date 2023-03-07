



Пилоты пообещали явиться на переговоры с командирами

Летчики-резервисты из 69-й эскадрильи ВВС Израиля согласились явиться в свою часть, чтобы провести переговоры со своими командирами.



По предварительным данным, они явятся в среду, 8 марта.



Как сообщалось ранее, 37 из 40 резервистов этой эскадрильи объявили, что не будут участвовать в тренировках, запланированных на среду. С их точки зрения, они еще не использовали свои высокоточные боеприпасы и лишь ввели в действие протокол "стук по крыше", чтобы предупредить премьер-министра о последствиях правовой реформы.



"Мы отвечаем на призыв наших командиров и завтра явимся в подразделение для проведения переговоров. Мы полностью доверяем командирам и продолжим служить еврейскому и демократическому Государству Израиль до тех пор, пока это необходимо", - сказали пилоты.



