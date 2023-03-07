



Пилоты: не будем служить диктатуре, за нами последуют другие эскадрильи

Военный корреспондент гназеты "Едиот Ахронот" Йоси Йешуа сообщает своим читателям о состоянии умов в ВВС ЦАХАЛа.



Действия, предпринятые пилотами 69-й эскадрильи ВВС Израиля, не что иное, как землетрясение. Было бы ошибкой рассматривать его исключительно через военную призму; это драматическое событие в израильском обществе в целом. Красный флаг был поднят стратегической и самой важной эскадрильей Государства Израиль, эскадрильей F-15i, которая действует на наибольшем расстоянии и с наибольшей частотой, эскадрильей, которая должна возглавить атаку на Иран, если таковая будет осуществлена. Тридцать семь из 40 резервистов этой эскадрильи объявили, что они не будут участвовать в тренировках, запланированных на среду. С их точки зрения, они еще не использовали свои высокоточные боеприпасы и лишь ввели в действие протокол "стук по крыше", чтобы предупредить премьер-министра Нетаниягу о последствиях запланированной судебной реформы.



Важно сказать здесь и сейчас всем, кто поддерживает неповиновение, когда это делают противники действующего законодательства, что им следует помнить, что завтра это правительство может быть заменено. Они могут оказаться с сухопутной армией, состав которой сильно отличается от состава ВВС и в которой много национально-религиозных офицеров и солдат, и которая может поступить точно также.



Представьте себе сценарий, в котором пехотные офицеры должны либо выселить жителей поселенческого форпоста на территориях, либо выполнить другую миссию, не соответствующую их ценностям, и затем они объявляют, что отказываются выполнять эту миссию. Скользкая дорожка неподчинения приказам или даже "серый" отказ, подобный тому, который сейчас совершают пилоты 69-й эскадрильи ВВС, ставит под угрозу весь ЦАХАЛ, стоящий на краю пропасти. Именно в этом источник тревоги, и именно поэтому начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви счел необходимым срочно обсудить этот вопрос с премьер-министром.



Высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа назвали письмо пилотов "очень серьезным". "Немыслимо, чтобы пилот выбирал, какой вид резервной службы выполнять", - сказали они. Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар, который ранее командовал 69-й эскадрильей, сейчас находится в критическом положении. Возможно, это правда, что пилоты сказали своему непосредственному командиру, подполковнику А., что они примут участие в любой оперативной деятельности, к которой их призовут, и что их решение касалось именно [тренировки в среду] на данный момент. Но это решение, тем не менее, иллюстрирует образ мышления людей в синей форме.



Есть несколько причин, объясняющих, почему неподчинение было особенно распространено в ВВС. Во-первых, летные эскадрильи на 50% состоят из резервистов. Каждый, кто заканчивает обучение на пилота, знает, что ему предстоит летать раз в неделю до 50 лет, параллельно с гражданской карьерой. В большинстве своем, пилоты - это очень успешные люди, которые также склонны иметь очень сильное мнение. Ветераны ВВС заполнили улицы Тель-Авива во время еженедельных демонстраций, и не только резервисты. Пилоты срочной службы и кадровые офицеры снимают комбинезоны и надевают гражданскую одежду, встречаются и маршируют вместе.



Один из пилотов-резервистов, который беседовал с газетой "Едиот Ахронот" поделился своими чувствами. "Кто-то пытается изменить фундаментальный договор, на основании которого мы поступили на службу и были готовы рисковать жизнью", - сказал он вчера. "Мы не отказываемся подчиняться приказам. Мы сигнализируем, что не готовы служить диктаторскому режиму. Наше сердце разрывается от одной мысли, что мы больше не будем защищать страну". На данном этапе отстранение от службы - это только эта среда и только от тренировок, а не от оперативной деятельности. Наш поступок является подлинным и призван сказать: "Довольно. Стоп. Иначе все развалится". Это достигло критической массы, и не только в нашей эскадрилье, но и в других эскадрильях, как слышал командир ВВС".



Настроение в 69-й эскадрилье мрачное. Пилоты были разгневаны тем, что их назвали анархистами, и ожидали, что премьер-министр Нетаниягу осудит эти заявления. Нетаниягу пока не выступил с осуждением и вряд ли сделает это в будущем.







