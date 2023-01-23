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Песков: украинцы поплатятся за поддержку от Запада
23.01.2023 17:56 Алина Груднева

Песков: украинцы поплатятся за поддержку от Запада

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз пригрозил Украине из-за того, что страна получает военную поддержку от стран Запада.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 23 января.

По словам Пескова, в настоящее время никаких условий для переговоров с Украиной нет "ни де-факто, ни де-юре".

"Народ Украины будет расплачиваться за псевдоподдержку Запада в виде поставок вооружений. Все страны, накачивающие Киев вооружениями, несут за это ответственность", - отметил он.

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