



Песков: Россия делает акцент на продолжении войны

Кремль будет расценивать удары ВСУ по новым "субъектам РФ" как акт агрессии против России.

Такое заявление 30 сентября сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"На церемонии в Кремле будет подписано четыре договора о принятии новых субъектов в РФ. Поскольку Украина не хочет вести переговоры, Россия делает акцент на продолжении войны", - сказал он.

По словам Пескова, "новые субъекты" якобы станут суверенной территорией России, потому на них будет распространяться договор о Союзном государстве.

"Всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года предстоит освободить", - добавил он.