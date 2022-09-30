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Песков: Россия делает акцент на продолжении войны
30.09.2022 12:29 Алина Груднева

Песков: Россия делает акцент на продолжении войны

Кремль будет расценивать удары ВСУ по новым "субъектам РФ" как акт агрессии против России.

 
Такое заявление 30 сентября сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 
 
"На церемонии в Кремле будет подписано четыре договора о принятии новых субъектов в РФ. Поскольку Украина не хочет вести переговоры, Россия делает акцент на продолжении войны", - сказал он.
 
По словам Пескова, "новые субъекты" якобы станут суверенной территорией России, потому на них будет распространяться договор о Союзном государстве.
 
"Всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года предстоит освободить", - добавил он.

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