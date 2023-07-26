



Переворот в Нигере: Военные удерживают президента во дворце

Военные заблокировали президента Нигера Мохаммеда Базума в его президентском дворце в столице страны городе Ниамей. Об этом сообщает Reuters.



Подступы к резиденции главы государства перекрыты военными машинами. Министерства, расположенные рядом с дворцом, также заблокированы, а персонал внутри дворца не имеет доступа в свои офисы, сообщили источники агентства.



Журналисты отмечают, что эти движения напоминают четыре военных переворота, которые произошли в соседних Мали и Буркина-Фасо с 2020 года. При этом, по словам репортера Reuters, остальная столица Нигера выглядела спокойной, с нормальным утренним движением на дороге и полным доступом в Интернет. Государственные перевороты в Буркина-Фасо и Мали были частично вызваны разочарованием в связи с неспособностью властей остановить исламистское восстание, уничтожающее регион Сахель, в который входит Нигер.



В марте 2021 г. в Нигере уже была сорвана попытка государственного переворота. Тогда военное подразделение пыталось захватить президентский дворец за несколько дней до того, как президент Базум должен был принять присягу.