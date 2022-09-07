



Переломная точка: Израиль нанес одновременные удары по Алеппо и Латакии



Военный обозреватель газеты Маарив Таль Лев Рам прокомментировал последнюю серию израильских атак в Сирии.



По сообщениям в арабских СМИ вечером 6 сентября ВВС Израиля нанесли одновременные удары по аэропортам Алеппо и Латакии.



Таль Лев Рам говорит: “Речь идет о новой атаке, приписываемой Израилю Снова целью был аэропорт. Это - драматический поворотный, серии ударов по аэропортам Сирии. Это - настоящий переломный пункт, речь идет о настоящей гонке. Наши силы безопасности идентифицировали попытку контрабанды оружия, попытку ввезти технологические компоненты ракет - на гражданских самолетах. На них не было пассажиров, но они приписаны к гражданскому перевозчику и ударить по ним нельзя. И поэтому бьют по аэропортам - и не только по аэропортам назначения, но и по запасным аэропортам, с тем, чтобы предотвратить посадку таких самолетов”.



