



Пентагон официально объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов

Пентагон официально объявил о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Они войдут в новый пакет военной помощи общей стоимостью 800 млн долл.



Во время брифинга заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль сообщил, что российские войска применяли кассетные боеприпасы "без разбора" с самого начала войны против Украины. Он добавил, что Украине нужны кассетные снаряды DPICM "для защиты своей суверенной территории".



По словам Каля, США отправят Украине свои "самые современные" усовершенствованные кассетные боеприпасы двойного назначения DPICM с долей неразорвавшихся боеприпасов менее 2,35%. Он сравнил их с российскими кассетными боеприпасами, у которых, по его словам, процент неразорвавшихся боеприпасов составляет от 30% до 40%.



Каль сказал, что украинское правительство заверило США в "ответственном использовании" DPICM, в том числе в том, что они не будут использовать снаряды в городских условиях, где есть гражданское население.



По его словам, США отправят кассетные боеприпасы Украине, потому что украинское контрнаступление "идет медленнее, чем ожидалось".



Также Пентагон опубликовал полный список военной помощи, которую планирует передать Украине. Силы обороны также получат от США бронетранспортеры Bradley, Stryker, снаряды для гаубиц и ракетных систем HIMARS.



Итак, список включает:

32 БМП Bradley и 32 БТР Stryker;

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;

ракеты ПВО AIM-7;

зенитные комплексы Stinger, Javelin;

31 155-мм гаубица;

105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные боеприпасы DPICM;

ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;

оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;

27 тактических автомобилей для подъема техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

различные запасные части и средства оперативного обеспечения.

IMMEDIATE RELEASE Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine July 7, 2023 (Информационный бюллетень о помощи США в обеспечении безопасности Украины от 7 июля 2023 года).

Отметим, что дебаты по передаче кассетных боеприпасов продолжались несколько месяцев. Особенность этого оружия состоит в том, что оно взрывается в воздухе над целью, выпуская сотни мелких суббоеприпасов.



Как сообщал

Mignews

, ранее издание The New York Times

заявило

, что Вашингтон собирается объявить о поставках Киеву кассетных боеприпасов, которые должны помочь Вооруженным силам Украины вести контрнаступление. Об этом стало известно от представителя Администрации, который пожелал остаться анонимным.



Вечером в пятницу, 7 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге

анонсировал объявление

Пентагоном решения я передаче Киеву кассетных снарядов.



Салливан объяснил: США признают, что применение кассетных снарядов в Украине несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче. Вместе с тем Украина заверила, что будет их использовать на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.



Что же касается поставок Украине кассетных боезарядов, это станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов, обратил внимание советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.