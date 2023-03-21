



Пенсионная реформа во Франции: волнения в Париже после вотума недоверия

Группы разгневанных демонстрантов вышли на улицы Парижа в понедельник вечером после принятия парламентом вызывающего разногласия законопроекта о пенсиях после того, как законодатели в Нижней палате парламента отклонили два вотума недоверия правительству.

Несколько сотен человек прошли по центру Парижа, поджигая мусорные баки и полиэтиленовые пакеты и призывая к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.



План Макрона по повышению пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет вызвал в последние недели масштабные общенациональные протесты.

Законопроект, проведенный Макроном без одобрения Нижней палаты французского парламента, все еще должен быть рассмотрен Конституционным советом, прежде чем он сможет быть подписан в качестве закона. Совет имеет право отклонять статьи законопроектов, но обычно их одобряет.



Первый вотум недоверия, предложенный небольшой центристской группой при поддержке левых, не был одобрен законодателями Национальной ассамблеи в понедельник днем, набрав 278 из 287 голосов, необходимых для принятия. Второе предложение, внесенное ультраправым Национальным объединением, набрало всего 94 голоса в палате.



После того, как Макрон приказал премьер-министру Элизабет Борн задействовать особые конституционные полномочия, чтобы избежать голосования в хаотичной нижней палате, депутаты вынесли вотум недоверия ее кабинету в пятницу. Однако, вспыхнувшие в последние дни по всей стране акции протеста, иногда сопровождавшиеся насилием, контрастируют с в основном мирными демонстрациями и забастовками, ранее организованными крупными профсоюзами Франции.



Правительственные инсайдеры и наблюдатели опасаются, что Франция снова движется к новой волне насильственных антиправительственных протестов, всего через несколько лет после того, как движение “желтых жилетов” потрясло страну в 2018–2019 годах. Поступали сообщения о столкновениях с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона толпы в центре Парижа в ночь на понедельник, аналогичные сцены были зафиксированы в городах Дижон и Страсбург.



Макрон утверждал, что пенсионные изменения необходимы, чтобы избежать катастрофического дефицита в ближайшие десятилетия, связанного со старением населения Франции. Но опросы общественного мнения постоянно показывают, что две трети французов выступают против изменений.