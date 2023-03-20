



Вотум недоверия правительству - парламент Франции проголосует сегодня вечером

В нижней палате парламента Франции зарегистрировали два законопроекта о вотуме недоверия правительству из-за одобрения пенсионной реформы, голосование состоится вечером 20 марта, сообщает BFMTV.



Депутаты Национальной ассамблеи рассмотрят оба проекта о выражении недоверия правительству Элизабет Борн.



Первый - межпартийный проект вотума недоверия, инициированный группой Liot и поддержанный парламентариями из альянса левых сил Nupes.



Второй проект вотума недоверия внесли депутаты "Национального объединения" Марин Ле Пен.



Для отставки правительства необходимо, чтобы один из законопроектов получил не менее 287 голосов. По прогнозам, пока межпартийный проект имеет поддержку 261 депутата и решающим для результата этого голосования станет выбор правых "республиканцев".



Рассмотрение обоих законопроектов начнется в 16 часов. Процедура предусматривает представление законопроектов, выступления представителей политических сил с их аргументами и ответ правительства.



Голосование может состояться около 18:00. В отличие от голосования за обычные законопроекты, в этом случае парламентарии будут отдавать свой голос не в главном парламентском зале, а в прилегающих залах. Голосование будет открытым и список тех, кто проголосует за вотум недоверие правительству, будет публиковаться на сайте Национальной ассамблеи сразу после объявления результатов.



Если по итогам голосования правительству выразят недоверие, это будет означать его отставку и отклонение проекта пенсионной реформы. Не исключено, что в таком случае Эммануэль Макрон решит распустить парламент.



Если оба вотума недоверия провалятся, проект пенсионной реформы будет считаться принятым. Оппозиционные силы в таком случае готовятся оспаривать его в Конституционном суде. Подписание проекта президентом придется отложить до завершения рассмотрения этих обращений, если они будут поданы.



Соцопросы свидетельствуют, что 68% французов хотят отставки правительства после решения "продавить" пенсионную реформу по специальной процедуре в обход парламента.