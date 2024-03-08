



Павел: Чехия готова купить 800 тысяч боеприпасов для Украины – сумма собрана

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечена. В покупке 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов примут участие 18 стран. Боеприпасы должны быть в Украине в ближайшие недели.



Об этом заявил президент Чехии Петр Павел и отметил, что следующим шагом станет заключение меморандума с чешским правительством и установление взаимных отношений.



Затем от чешской стороны всем странам-поставщикам будет направлена информация о графике и о том, как мы будем действовать, рассказал Павел, но называть суммы, которые внесли отдельные государства, отказался.



"Наверное, это было бы несправедливо по отношению к тем странам, которые внесли взносы, если бы мы не обсудили это с ними. Теперь все зависит от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил чешский лидер.



В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что сейчас Украине как никогда нужна поддержка, и гарантировал, сотни тысяч боеприпасов Украине будут поставлены в этом – 2024-м – году.