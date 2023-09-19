



Пашинян о Нагорном Карабахе: это этническая чистка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал наземную операцию в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан.



По его словам, азербайджанские военные ведут операцию по прорыву линии соприкосновения.



Они пытаются взять под контроль военные позиции, занимаемые армянскими силами. По словам Пашиняна, он предвидел начало боевых действий.



"Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе", — добавил Пашинян.



В свою очередь, армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что США теперь должны решить, какие стоит принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе



"Теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушке и голодающих людей", - отметил дипломат.



Как сообщалось ранее, Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза. В Азербайджане отметили, что операция будет продолжаться до тех пор, пока полностью не будут уничтожены "вооруженные армянские бандформирования".