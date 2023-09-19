



Азербайджан vs Армения: начались бои за Нагорный Карабах

Во вторник, 19 сентября, в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия.



Минобороны Азербайджана предупредило об операции миротворческий контингент РФ и руководство турецко-российского мониторингового центра.



Анкара уже поддержала действия страны в Нагорном Карабахе. Уже известно о том, что Азербайджан ударил по огневым точкам и военным объектам.



"Операция будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не уничтожим вооруженные армянские бандформирования в Карабахе", – сообщили в минобороны Азербайджана.



В МИД страны призвали Ереван вывести свои войска из Карабаха, чтобы достичь мира в регионе. В ведомстве пояснили, что операция стала реакцией на ряд "масштабных военных провокаций и терактов".



"Целью мероприятий являются незаконные военные соединения и военная инфраструктура. Азербайджанская сторона ни в коем случае не нацелилась на мирных жителей. Армянскому гражданскому населению нужно держаться подальше от военных целей", – отметили в МИД.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза. В армянском министерстве иностранных дел уже назвали действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией". Ведомство призвало Совбез ООН и российских миротворцев принять меры.











