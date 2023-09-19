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Азербайджан vs Армения: начались бои за Нагорный Карабах
19.09.2023 15:10 Алина Груднева

Азербайджан vs Армения: начались бои за Нагорный Карабах

Во вторник, 19 сентября, в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия.

Минобороны Азербайджана предупредило об операции миротворческий контингент РФ и руководство турецко-российского мониторингового центра.

Анкара уже поддержала действия страны в Нагорном Карабахе. Уже известно о том, что Азербайджан ударил по огневым точкам и военным объектам.

"Операция будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не уничтожим вооруженные армянские бандформирования в Карабахе", – сообщили в минобороны Азербайджана. 

В МИД страны призвали Ереван вывести свои войска из Карабаха, чтобы достичь мира в регионе. В ведомстве пояснили, что операция стала реакцией на ряд "масштабных военных провокаций и терактов". 

"Целью мероприятий являются незаконные военные соединения и военная инфраструктура. Азербайджанская сторона ни в коем случае не нацелилась на мирных жителей. Армянскому гражданскому населению нужно держаться подальше от военных целей", – отметили в МИД.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза. В армянском министерстве иностранных дел уже назвали действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией". Ведомство призвало Совбез ООН и российских миротворцев принять меры.
 




 

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