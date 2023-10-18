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Пашинян: Армения готова на подписание мирного договора с Азербайджаном
18.10.2023 06:44 Анатолий Кравченко

Пашинян: Армения готова на подписание мирного договора с Азербайджаном

Армения готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Европейском парламенте в Страсбурге.

По словам премьер-министра Армении, установление мира в регионе крайне нужно. Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор, отражающий принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. В частности Армения готова открыть Мегринскую железную дорогу.

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