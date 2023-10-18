



Пашинян: Армения готова на подписание мирного договора с Азербайджаном

Армения готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Европейском парламенте в Страсбурге.



По словам премьер-министра Армении, установление мира в регионе крайне нужно. Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирный договор, отражающий принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. В частности Армения готова открыть Мегринскую железную дорогу.