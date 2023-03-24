



Парламент Индии дисквалифицировал лидера оппозиции Рахула Ганди

Парламент Индии в пятницу дисквалифицировал лидера оппозиционной партии Конгресс Рахула Ганди с поста депутата после того, как суд первой инстанции признал его виновным в диффамации и приговорил к двум годам тюремного заключения, говорится в уведомлении парламента.



52-летний Ганди, потомок политической династии Неру-Ганди, был осужден в четверг за речь 2019 года, в которой он назвал воров фамилией Моди. Суд немедленно освободил его под залог и отсрочил наказание на месяц.

