



Индия: Рахул Ганди приговорен к двум годам тюрьмы за "клевету" на Нарендру Моди

Суд первой инстанции в Индии в четверг приговорил лидера оппозиции Рахула Ганди к двум годам тюремного заключения по обвинению в клевете за речь 2019 года, в которой он назвал воров фамилией Моди.



Ганди обжалует этот вердикт в суде высшей инстанции, но любое его тюремное заключение или его дисквалификация из парламента станут ударом по его партии Конгресса в преддверии всеобщих выборов 2024 года, на которых, как многие ожидают, победит партия премьер-министра Нарендры Моди.



Решение было вынесено мировым судом в городе Сурат, расположенном в родном штате Моди Гуджарате. Дело было возбуждено депутатом Гуджарата от партии Моди Бхаратия Джаната (БДП).



Ганди, 52-летний потомок политической династии Неру-Ганди, присутствовал в суде Сурата, который немедленно освободил его под залог и отсрочил приговор на месяц.



Кетан Решамвала, адвокат заявителя Пурнеш Моди, заявил, что суд счел комментарий Ганди клеветническим.



Советник федерального правительства Канчан Гупта заявил, что Ганди может быть немедленно отстранен от участия в парламенте после вынесения обвинительного приговора в соответствии с постановлением высшей судебной инстанции страны от 2013 года.



"Поэтому, хотя из сообщений следует, что приговор г-ну Ганди был отложен судом, вынесшим ему приговор, вскоре ему придется добиваться отсрочки приговора в апелляционном суде, чтобы спасти себя от дисквалификации", — сказал адвокат Викрам Хегде.



В речи перед последними всеобщими выборами в 2019 году Ганди упомянул премьер-министра и двух беглых индийских бизнесменов по фамилии Моди, говоря о предполагаемой коррупции на высоком уровне в стране.



В четверг Ганди, бывший президент Конгресса, а в настоящее время влиятельный член парламента, заявил суду, что его комментарий не был направлен против какой-либо общины.



Члены Конгресса сплотились в поддержку Ганди, и многие государственные органы планируют акции протеста позже в тот же день и в пятницу.



"Правительство Моди стало жертвой политического банкротства", — заявил президент Конгресса Малликарджун Харге в Twitter, добавив, что партия собирается подать апелляцию в вышестоящий суд.



Ганди также получил поддержку от партии Аам Аадми (AAP), которая правит Дели и двое из высших лидеров которой находятся в тюрьме по обвинениям, которые они называют сфабрикованными.



"Создается заговор с целью устранения лидеров и партий, не входящих в БДП, путем их судебного преследования", — написал в Twitter глава AAP и главный министр Дели Арвинд Кеджривал.



"У нас есть разногласия с Конгрессом, но неправильно обвинять Рахула Ганди в подобном деле о диффамации. Задавать вопросы — работа общественности и оппозиции. Мы уважаем суд, но не согласны с решением".



Когда-то доминирующий Конгресс Ганди контролировал менее 10% избираемых мест в нижней палате парламента и сильно проиграл БДП на последних двух всеобщих выборах.



Моди остается самым популярным политиком Индии со значительным отрывом, и опросы общественного мнения показали, что он, как ожидается, одержит третью победу на выборах в следующем году.



В отличие от многих стран, где диффамация является гражданским правонарушением, в индийском законодательстве также есть положения, которые квалифицируют ее как уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до двух лет.