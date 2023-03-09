



Парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах, но протесты не стихают

Правящая партия Грузии заявила в четверг, что отказывается от законопроекта об "иностранных агентах" после двух дней жесоких протестов против того, что оппоненты назвали авторитарным сдвигом, вдохновленным Россией, который поставил под угрозу надежды страны на вступление в ЕС.



Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что "безоговорочно снимет законопроект без каких-либо оговорок", сославшись на необходимость уменьшить "конфронтацию" в обществе. Партия также осудила "ложь", сказанную о законопроекте "радикальной оппозицией".



Однако лидеры оппозиции заявили, что протесты продолжатся.



Оппозиция заявила, что предложенный законопроект - это местная версия российского закона, который президент Владимир Путин использовал для подавления инакомыслия более десяти лет.



Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "обеспокоена" событиями в Тбилиси, и заявил, что грузинский законопроект не имеет отношения к российским законам.



"Кремль ничего там не инспирировал, Кремль здесь абсолютно ни при чем... Если я правильно понимаю, одна версия была очень похожа на аналогичный закон в США", - сказал Песков.

