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Парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах, но протесты не стихают
09.03.2023 20:45 Евгения Маркова

Парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах, но протесты не стихают

Правящая партия Грузии заявила в четверг, что отказывается от законопроекта об "иностранных агентах" после двух дней жесоких протестов против того, что оппоненты назвали авторитарным сдвигом, вдохновленным Россией, который поставил под угрозу надежды страны на вступление в ЕС.

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что "безоговорочно снимет законопроект без каких-либо оговорок", сославшись на необходимость уменьшить "конфронтацию" в обществе. Партия также осудила "ложь", сказанную о законопроекте "радикальной оппозицией".

Однако лидеры оппозиции заявили, что протесты продолжатся.

Оппозиция заявила, что предложенный законопроект - это местная версия российского закона, который президент Владимир Путин использовал для подавления инакомыслия более десяти лет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "обеспокоена" событиями в Тбилиси, и заявил, что грузинский законопроект не имеет отношения к российским законам.

"Кремль ничего там не инспирировал, Кремль здесь абсолютно ни при чем... Если я правильно понимаю, одна версия была очень похожа на аналогичный закон в США", - сказал Песков.
 

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