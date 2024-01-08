



Папа Римский за запрет суррогатного материнства

Во время своего выступления, как всегда, избегая прямых обвинений, Папыа Римский осудил российскую войну против Украины и выступил за запрет суррогатного материнства.



"Я считаю презренной практику так называемого суррогатного материнства, которая представляет собой грубое нарушение достоинства женщин и детей, основанное на эксплуатации ситуаций, связанных с материальными потребностями матери",- сказал понтифик.



Напомним, что в конце прошлого года Франциск одобрил благословение священниками однополых пар, но заявил, что Церковь по-прежнему утверждает, что брак заключается между мужчиной и женщиной.