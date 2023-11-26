



Папа Римский слег с воспалением легких

Папа Римский Франциск слег с воспалением легких, о чем предупредил верующих во время воскресной проповеди.



По данным итальянского информагентства ANSA, ее он проводил по видеосвязи.



"Сегодня я не cмогу выступить из окна, потому что у меня воспаление легких", — отметил понтифик.



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Папа Римский также предупредил, что большую часть проповеди зачитает служащий государственного секретариата Ватикана Паоло Браида. Он напомнил о временном прекращении огня в Газе в обмен на заложников, удерживаемых ХАМАСом. Понтифик призвал верующих молиться за освобождение пленных.



Также он вспомнил о годовщине Голодомора, которая была 25 ноября. По его словам, эта рана болит еще больше из-за войны в Украине.