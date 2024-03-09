



Папа Римский: нужны мирные переговоры, пока не стало еще хуже

Папа Римский Франциск призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров.



По данным Reuters, соответствующее заявление понтифик сделал в интервью телеканалу RSI.



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"Я думаю, что самым сильным является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры", - отметил он.



По словам понтифика, мирные переговоры можно вести при посредничестве других стран, таких как Турция.



"Можно ощущать стыд. Но сколько людей погибло в итоге? Нужно вести переговоры. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", - добавил он.



С аналогичным призывом он также обратился к Израилю и ХАМАСу, отметив, что мирные переговоры не являются капитуляцией.