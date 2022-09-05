



Папа Римский не сможет в ближайшее время посетить Киев или Москву

Папа Римский не сможет в ближайшее время посетить Киев или Москву из-за его проблем с коленом.



Об этом Папа заявил в интервью, которое скоро выйдет на экраны, сообщает New York Post.



В интервью у Папы Римского спросили о его ранее объявленных планах посетить Украину и Россию после недавней поездки в Канаду.



"Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду была небольшая заминка с восстановлением колена, и врач запретил, сказав: "До Казахстана нельзя ездить", - сказал Папа.



Как отмечается, 13-15 сентября в Казахстане должна пройти встреча религиозных лидеров. Франциск должен прибыть в столицу Казахстана Нур-Султан для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.