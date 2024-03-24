



Папа пропустил проповедь на Вербное воскресенье

Папа Римский Франциск в последний момент пропустил чтение своей проповеди во время мессы Вербного воскресенья, собравшей десятки тысяч людей на площади Святого Петра, но продолжил председательствовать на службе, прочитал полуденную молитву и объехал толпу на папамобиле.



В последние недели 87-летний Папа периодически страдает от бронхита и гриппа и поручает помощнику читать за него его обращения, но в воскресенье, 24 марта, его подготовленный текст не был прочитан вовсе.



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Это очень необычно для Папы, когда он полностью пропускает проповедь на таком важном событии, как Вербное воскресенье, которое знаменует начало Страстной недели, напряженного периода, предшествующего Пасхе.



Ватикан не дал немедленного объяснения, почему Папа пропустил проповедь. Телевидение Ватикана в течение нескольких минут показывало только толпу, а не крупный план Папы.



Затем диктор Ватиканского радио сообщил, что Папа решил не читать проповедь. Папа, одетый в красное облачение, продолжал председательствовать, читая части мессы.

