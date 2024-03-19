



Отправка войск НАТО в Украину: Белый дом прокомментировал идею Макрона

В последние несколько недель обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину. В Белом доме подчеркнули, что лидер Франции имеет полное право выражать свою точку зрения по этому вопросу.



Так, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отметил, что Вашингтон не может говорить о Макроне, но французский лидер продолжает публично выражать свою точку зрения.



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"Конечно, он имеет на это полное право. Мы четко изложили нашу позицию: мы не намерены высылать американские войска в Украину", – заявил Джейк Салливан на брифинге, подчеркнув, что президент США Джо Байден подтвердил это в своем недавнем послании в Конгрессе и Штаты не уклонились от этой позиции.



К слову, по состоянию на данный момент Украина не рассматривает введение войск Североатлантического альянса в страну, ведь для этого, по меньшей мере, нужно соответствующее решение. К тому же, все страны, обсуждающие возможность отправки войск, являются членами НАТО, а Украина не является членом этого Альянса.