



Отчет: просьба к Израилю о помощи от Сирии поступила от РФ

Запрос к Израилю об отправке помощи в Сирию после разрушительного землетрясения поступил от России.



Об этом сообщает 13 канал без ссылки на источники.



"Российские официальные лица сегодня обратились к Израилю с просьбой помочь Сирии в связи с ущербом, нанесенным землетрясением, обрушившимся на страну. В настоящее время оборонное ведомство рассматривает возможные варианты", - сказано в заявлении.



Другие подробности не предоставляются. Как известно, Россия имеет в Сирии большое военное присутствие. Между тем, Израиль и Сирия по-прежнему не имеют дипломатических отношений и находятся в состоянии войны.



Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что поступил запрос о помощи от Сирии после того, как с аналогичной просьбой обратилась Турция.



"Поступила просьба сделать это и для многих пострадавших при землетрясении в Сирии. Я поручил отправить помощь и им", - сказал он.



О какой именно помощи идет речь, не уточняется. Но, вероятнее всего, речь идет о гуманитарной.