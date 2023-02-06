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Отчет: просьба к Израилю о помощи от Сирии поступила от РФ
06.02.2023 15:03 Алина Груднева

Отчет: просьба к Израилю о помощи от Сирии поступила от РФ

Запрос к Израилю об отправке помощи в Сирию после разрушительного землетрясения поступил от России.

Об этом сообщает 13 канал без ссылки на источники.

"Российские официальные лица сегодня обратились к Израилю с просьбой помочь Сирии в связи с ущербом, нанесенным землетрясением, обрушившимся на страну. В настоящее время оборонное ведомство рассматривает возможные варианты", - сказано в заявлении.

Другие подробности не предоставляются. Как известно, Россия имеет в Сирии большое военное присутствие. Между тем, Израиль и Сирия по-прежнему не имеют дипломатических отношений и находятся в состоянии войны.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что поступил запрос о помощи от Сирии после того, как с аналогичной просьбой обратилась Турция.

 "Поступила просьба сделать это и для многих пострадавших при землетрясении в Сирии. Я поручил отправить помощь и им", - сказал он.

О какой именно помощи идет речь, не уточняется. Но, вероятнее всего, речь идет о гуманитарной.

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