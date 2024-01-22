Отчет The Guardian: В северокорейском порту активно загружают корабли РФ
В сентябре 2023 года на космодроме "Восточный" в РФ состоялась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына, после которой КНДР начала массово поставлять России баллистические ракеты и сотни тысяч артиллерийских снарядов, и ими россияне уже бьют по территории Украины.
Газета The Guardian публикует отчет, в котором говорится о том, что идет активная загрузка российских кораблей в северокорейском порту. Об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков.
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"Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок в Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций", – говорится в сообщении.
В публикации также высказывается предположение, что двусторонние отношения диктаторских стран расширяются, в частности, накануне Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй во время ее визита в РФ. Сообщается, что во время встречи речь шла о "дальнейшем развитии отношений во всех областях, в том числе и чувствительных".
Отмечается также, что в обнародованном докладе британской разведки есть снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых три российских корабля – "Майя", "Ангара" и "Мария" – загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин перед отплытием в российские порты.
Газета не могла идентифицировать содержание контейнеров, но ранее США объявили, что на прошлой неделе баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине, и в ООН заявили, что это нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН.
Отчет вместе с другими доказательствами от США и других стран был предоставлен группе экспертов ООН по северокорейскому разоружению.
Сообщается, что в следующем месяце специалисты должны опубликовать свой первый окончательный отчет по данному вопросу на фоне уже имеющейся информации о передаче оружия КНДР в Россию.
К слову, Северная Корея на сегодня является самым крупным поставщиком оружия для России, о чем заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в одном из своих интервью.