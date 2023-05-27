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Организаторы: в Тель-Авиве протестуют около 72 тысяч демонстрантов
27.05.2023 21:22 Алина Груднева

Организаторы: в Тель-Авиве протестуют около 72 тысяч демонстрантов

Вечером, 27 мая, на акцию протеста против правовой реформы в Тель-Авиве пришли около 72 тысяч демонстрантов.

Такую оценку получил 13-й канал от CrowdSolutions.

Еще около 25 тысяч вышли на другие акции протеста по всей стране.

Организаторов и лидеров протеста возмутили слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что правовая реформа все еще стоит на повестке дня.

"Переговоры в резиденции президента были уловкой Нетаниягу, чтобы выиграть время и подкупить своих партнеров. Государство Израиль находится в одном шаге от того, чтобы стать диктатурой. Только протест остановит Нетаниягу", - говорили они.

 

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