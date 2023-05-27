



Организаторы: в Тель-Авиве протестуют около 72 тысяч демонстрантов

Вечером, 27 мая, на акцию протеста против правовой реформы в Тель-Авиве пришли около 72 тысяч демонстрантов.



Такую оценку получил 13-й канал от CrowdSolutions.



Еще около 25 тысяч вышли на другие акции протеста по всей стране.



Организаторов и лидеров протеста возмутили слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что правовая реформа все еще стоит на повестке дня.



"Переговоры в резиденции президента были уловкой Нетаниягу, чтобы выиграть время и подкупить своих партнеров. Государство Израиль находится в одном шаге от того, чтобы стать диктатурой. Только протест остановит Нетаниягу", - говорили они.



