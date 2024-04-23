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Опрос: Более половины россиян поддержали возвращение смертной казни
23.04.2024 15:53 MIGnews.com

Опрос: Более половины россиян поддержали возвращение смертной казни

Исследовательская группа Russian Field со ссылкой на результаты апрельского опроса, в котором приняли участие более 1600 человек, сообщает, что возвращение смертной казни в России поддержали 53% респондентов. 

Против этой меры наказания высказались 39% участников опроса, а еще 7% затруднились с ответом, пишет Russian Field. Возвращение смертной казни поддерживают примерно в равной степени как мужчины, так и женщины. 

Большинство респондентов заявили, что к смертной казни допустимо приговаривать за педофилию (57%), убийство (56%) и терроризм (46%).

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1997 году. 
 

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