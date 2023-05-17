



Оппозиция Турции заявила о массовых нарушениях на избирательных участках

Главная оппозиционная партия Турции обнаружила нарушения в 2269 урнах для голосования на президентских выборах и в 4825 урнах на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье, сообщил представитель партии в среду.



Мухаррем Эркек, заместитель председателя Народно-республиканской партии НРП, сообщил журналистам, что нарушения на каждой избирательной урне варьируются от одного неправильного голоса до сотен голосов.



“Мы следим за каждым голосованием, даже если это не меняет общих результатов”, – сказал он в Анкаре. По словам Эркека, для выборов в стране и за рубежом было установлено в общей сложности 201 807 урн для голосования.