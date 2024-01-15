



ООН запросила 4,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь Украине

В понедельник, 15 января, Организация Объединенных Наций обратилась с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи людям, которые сталкиваются с последствиями почти двухлетней войны в Украине, а также миллионам беженцев, которые бегут в другие страны.



В совместном заявлении гуманитарное агентство ООН и агентство ООН по делам беженцев особо отметили недавние широкомасштабные воздушные атаки России, заявив, что насилие свидетельствует о "разрушительных издержках войны для гражданского населения", а также обратили внимание на суровые зимние условия, которые делают доставку гуманитарной помощи более срочной.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Тысячи детей живут на передовой линии войны, напуганные, травмированные и лишенные самого необходимого", - сказал глава гуманитарной организации ООН Мартин Гриффитс. "Дома, школы и больницы постоянно подвергаются ударам, как и системы водо-, газо- и энергоснабжения. Наш план реагирования, реализуемый совместно с национальными НПО и волонтерами, включает в себя весь спектр помощи".



С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года более 5,9 миллиона украинцев бежали в другие страны Европы, по данным ООН. Больше всего украинских беженцев (около миллиона) приняли Германия и Польша, около 400 000 - Чехия и более 100 000 - Молдова, Словакия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Испания и Великобритания.



ООН говорит, что принимающие страны хорошо принимают украинских беженцев, но нуждаются в дополнительной поддержке со стороны международного сообщества.



"Принимающие страны продолжают предоставлять беженцам защиту и включать их в жизнь общества, но многие уязвимые беженцы все еще нуждаются в помощи", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. "Они не должны чувствовать себя вынужденными вернуться, потому что не могут свести концы с концами. Всем беженцам нужно помогать и давать им возможность использовать и развивать свои таланты, чтобы подготовить их к возвращению, когда ситуация позволит".

