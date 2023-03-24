



ООН в новом отчете о ситуации в Украине заявила об ответственности обеих сторон

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине. Ответственность за продолжение нарушений глава миссии Матильда Богнер возложила на "обе стороны конфликта".



"Жестокость и масштабное влияние на гражданское население, которое мы наблюдали в течение последнего года, будут продолжаться, если обе стороны конфликта не обеспечат полное соблюдение международного гуманитарного права", – сказала она, представляя доклад, пишет Радио Свобода.



По ее словам, миссия, в частности, обеспокоена самовольными казнями 25 российских и 15 украинских военнопленных.



Богнер уточнила, что ее команда опросил более 400 военнопленных, примерно по 200 с каждой стороны. При этом, добавила она, Украина предоставила экспертам ООН беспрепятственный конфиденциальный доступ к официальным местам интернирования российских военнопленных, а Россия такой доступ не предоставила.



"Начну с российских военнослужащих, находящихся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями относительно 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, совершенных ВСУ. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя. Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование по пяти случаям, охватывающим 22 жертвы, мы не имеем данных о судебных производствах по поводу вероятных виновников", - заявила глава миссии.



По ее словам, почти половина из 229 российских военнопленных, с которыми разговаривали члены миссии, заявляли о пытках или жестоком обращении с ними. "Большинство таких случаев происходило на первых этапах задержания и допроса", – сказала Богнер.



"О обращении с украинскими военнопленными - мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после того, как они были захвачены в плен российскими войсками. ЧВК "Вагнер" осуществил 11 из таких казней", - сказала она.



По данным ООН, большинство украинских военнопленных, попавших в плен во время боя, перед интернированием подвергались пыткам и жестокому обращению.



"Военные РФ и сотрудники ФСБ пытали их для получения военной информации, устрашения, унижения и мести, отмечается в докладе… Пытки включали избиения, пытки электрическим током, в некоторых случаях – нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", – отметила Богнер.



По ее словам, "условия содержания многих украинских военных были шокирующими", а доступ к медицинской помощи часто был недостаточным или вообще не было. В докладе отмечается, что пятеро украинских военнопленных скончались во время интернирования из-за нехватки медицинской помощи.



"Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования в пенитенциарных учреждениях шокирует, более 84% людей подверглись такому обращению. Работники этих учреждения подвергали этих пленных так называемым "поздравительным избиениям" после их прибытия, регулярно избивали, пытали электрическим током в камерах или во время прогулок по территории учреждений", – заявила Богнер.



Она добавила, что бывшие украинские военнопленные сообщили, что боялись еженедельных походов в душ, которые неизбежно завершались избиением и унижением, часто с сексуальным подтекстом.



"Когда нарушения происходят, нужно принимать необходимые меры прежде всего в рядах самой армии, а также через проведение полных и эффективных расследований, привлечение к ответственности виновных и командующих ими", - подытожила глава миссии.