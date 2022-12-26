



ООН призывает талибов отменить запрет на работу женщин в НПО

Исполняющий обязанности главы миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане Рамиз Алекперов провел встречу с исполняющим обязанности министра экономики правительства талибов Мохаммадом Ханифом.



В ходе встречи представитель ООН призвал талибов отменить недавнее решение, запрещающее женщинам работать в неправительственных организациях (НПО), сообщает Jerusalem Post.



"Миллионы афганцев нуждаются в гуманитарной помощи, и устранение барьеров имеет жизненно важное значение", - заявил Алекперов.



В субботу министерство, которое возглавляет Ханифа, приказало всем местным и иностранным неправительственным организациям (НПО) не допускать женщин к работе до дальнейшего уведомления. Приказы не относятся непосредственно к Организации Объединенных Наций, но многие из ее программ выполняются НПО, на которые распространяется приказ.