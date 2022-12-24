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Талибы запрещают женщинам работать в неправительственных организациях
24.12.2022 22:15 Ольга Белозерова

Талибы запрещают женщинам работать в неправительственных организациях

Правительство талибов в субботу приказало всем иностранным и местным неправительственным группам в Афганистане приостановить прием на работу женщин. 

Как сообщает Associated Press, причина такого приказа в том, что некоторые женщины-сотрудницы якобы неправильно носили хиджабы. 

Приказ по НПО поступил в письме от министра экономики Кари Дина Мохаммеда Ханифа, в котором говорилось, что у любой организации, которая не соблюдает приказ, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане.

Министерство заявило, что оно получило "серьезные жалобы" на женщин-сотрудников, работающих в НПО, которые не носят "правильный" головной платок или хиджаб. Не сразу было ясно, распространяется ли приказ на всех женщин или только на афганских женщин, работающих в НПО.

Организация Объединенных Наций осудила этот прикащ и заявила, что будет стремиться встретиться с руководством талибов, чтобы получить некоторую ясность.

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