



Талибы запрещают женщинам работать в неправительственных организациях

Правительство талибов в субботу приказало всем иностранным и местным неправительственным группам в Афганистане приостановить прием на работу женщин.



Как сообщает Associated Press, причина такого приказа в том, что некоторые женщины-сотрудницы якобы неправильно носили хиджабы.



Приказ по НПО поступил в письме от министра экономики Кари Дина Мохаммеда Ханифа, в котором говорилось, что у любой организации, которая не соблюдает приказ, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане.



Министерство заявило, что оно получило "серьезные жалобы" на женщин-сотрудников, работающих в НПО, которые не носят "правильный" головной платок или хиджаб. Не сразу было ясно, распространяется ли приказ на всех женщин или только на афганских женщин, работающих в НПО.



Организация Объединенных Наций осудила этот прикащ и заявила, что будет стремиться встретиться с руководством талибов, чтобы получить некоторую ясность.