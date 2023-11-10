



ООН: по меньшей мере 92 сотрудника организации погибли в войне в Газе

На фоне продолжающейся войны в Газе погибли уже 92 сотрудника ООН, сообщил в четверг главный комиссар агентства ООН по делам палестинских беженцев.



В интервью местным швейцарским СМИ генеральный комиссар Палестинского агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) Филипп Лаззарини заявил, что в Газе работает около 13 тыс. сотрудников ООН и что в организации никогда не было "такого количества погибших за столь короткий период времени".



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По его словам, более 700 тыс. человек в настоящее время перебрались в школы, созданные UNRWA, "чтобы быть в безопасности под голубым флагом ООН". Однако уже более 50 из них подверглись ударам, в результате которых десятки людей погибли и сотни получили ранения, добавил Лаззарини.



