



ООН направила полевую группу экспертов в село Гроза

ООН правила группу экспертов в село Гроза Харьковской области, где из-за ракетного удара россиян погибли более 50 человек. Об этом сообщает издание Sky News.



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечало, что отправило в Харьковскую область полевую группу.



"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Турк, который своими глазами увидел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", - заявила представитель управления Элизабет Тросселл.



По ее словам, эксперты ООН в Грозе пообщаются с жителями и пострадавшими и соберут больше информации об обстреле населенного пункта.



Напомним, 5 октября россияне ударили ракетами "Искандер" по селу Гроза Харьковской области. Ракеты попали в кафе и магазин. На момент атаки там проходили поминки. По состоянию на утро 6 октября в результате атаки погибли 52 человека. Последняя жертва скончалась в больнице.



В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.